Kalamış’taki silahlı çatışma olayında yeni gelişme: 4 şüpheliden 1’i tutuklandı

Kadıköy Kalamış'ta bulunan lüks restoranda 20 Aralık günü saat 23.30 sularında iki farklı grup arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Peş peşe çıkan silah seslerinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken 7 kişinin silahla vurulduğu belirlenmişti. Silahla vurulanlardan 2'si hayatını kaybederken, 5 yaralı ise hastaneye kaldırılmıştı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin; bir dönem Susurluk Dosyası'nda adı geçen eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan olduğu öğrenilirken İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri olayla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlatmıştı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü olayda yaralandıkları için hastanede tedavi altına alınırken 3 şüpheli emniyete götürüldü. Polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen ve firar eden 2 kişinin yakalanması için ise geniş çaplı bir operasyon başlattı.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLMİŞTİ

Ortalığın savaş alanına döndüğü ve çıkan korkunç silahlı çatışma sonrası Susurluk Dosyası'nda adı geçen eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan'ın öldürüldüğü olayın ardından gözaltına alınan 7 şüpheliden emniyete götürülen 4'ü bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye getirilen 4 şüpheli savcılıkta ifade verdi. Savcılık işlemlerinden sonra 1 şüpheli savcılıktan serbest bırakılırken diğer 3 şüpheliden 2'si adli kontrolle 1'i ise tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik 2 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vererek 1 kişinin de tutuklanmasına hükmetti.