Kalaşnikoflu ’kuma’ cinayetinde yeni gelişme: Emine’nin katiline istenen ceza belli oldu!

Diyarbakır'ın Bismil İlçesinin Selamet Köyünde yaşayan Emine Karakaş, kuma olmayı ret ettiği için evli olan kuzeni Aslan Karakaş tarafından kaleşnikof ile vuruldu. 138 gün Dicle Üniversitesi Yoğun Bakım Ünitesinde verdiği yaşam mücadelesi veren Emine hayatını kaybetti. Katil zanlısı Aslan Karakaş ise, kayıplara karıştı. Telefon hatları mahkemeye kararıyla dinlemeye alınan ve zanlı bu süre içinde telefon dinleme ihtimalini değerlendiren zanlı adına kayıtlı iki hattı da kullanmadı. Emine ölünce Karakaş 5 ay sonra teslim oldu.