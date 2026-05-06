Haberler Yaşam Haberleri Kalaşnikoflu 'kuma' cinayetinde yeni gelişme: Emine’nin katiline istenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 6.05.2026 16:32

Diyarbakır’da 14 yaşındaki amcasının kızı Emine Karakaş eşinin üzerine kuma getirmek isteyen ancak bu talebini reddettiği kuzenini öldüren 7 çocuk babası 36 yaşındaki Aslan Karakaş’a verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını Yargıtay 1. Ceza Dairesi onadı.

Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır'ın Bismil İlçesinin Selamet Köyünde yaşayan Emine Karakaş, kuma olmayı ret ettiği için evli olan kuzeni Aslan Karakaş tarafından kaleşnikof ile vuruldu. 138 gün Dicle Üniversitesi Yoğun Bakım Ünitesinde verdiği yaşam mücadelesi veren Emine hayatını kaybetti. Katil zanlısı Aslan Karakaş ise, kayıplara karıştı. Telefon hatları mahkemeye kararıyla dinlemeye alınan ve zanlı bu süre içinde telefon dinleme ihtimalini değerlendiren zanlı adına kayıtlı iki hattı da kullanmadı. Emine ölünce Karakaş 5 ay sonra teslim oldu.

CEZASI BELLİ OLDU

Aile ise yaşanan olayın ardından köyü terk ederek, başka bir şehre yerleşti. Yapılan soruşturmanın ardından hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Aslan Karakaş, mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dosyası Yargıtay'a gönderildi. Aslan'a verilen hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi onadı.

Serenay Korkusuz - Editör
#DİYARBAKIR

