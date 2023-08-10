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Giriş Tarihi: 10.8.2023 09:40 Son Güncelleme: 10.8.2023 10:01

Kalaşnikoflu pusu böyle gelmiş... İşte kanlı saldırının detayları

İstanbul Sarıyer Bahçeköy'de önceki gün akşam saatlerinde yemek yemek için bir araya gelen 6 kişilik arkadaş grubundan Abdülmelik Ateş ve Şakir Zana'nın ölümüne, Burak E.'nin de yaralanmasına yol açan saldırının faillerini tespit eden polis şüphelilerin peşine düşerken olayın arka planı da ortaya çıktı.

Emir SOMER Emir SOMER
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kalaşnikoflu pusu böyle gelmiş... İşte kanlı saldırının detayları

İstanbul Sarıyer Bahçeköy orman yolunda 7 Ağustos gecesi saat 03.00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşanmıştı. Şakir Zana, Abdülmelik Ateş, Süleyman D, Mehmet Y. ve Burak E. ormanlık alanda bir mekâna eğlenmek için gitti. Saat 20:00 sıralarında başlayan eğlenceye 22:00 sıralarında 3 kişi daha katıldı. Deniz Z, Burhan Ü. ve Cihan Ç. aynı yere gelip bir süre kaldılar. 8 kişilik grup burada gece yarısından sonraya kadar saat 01:00 sıralarında kadar burada birlikte zaman geçirdiler.

SAAT SAAT KANLI PUSU

Saatler 02:30'u gösterdiğinde iddiaya göre Burhan Ü. ve Cihan Ç. olay yerinde geldikleri siyah minibüs ile ayrıldılar. Saat 02:55 sıralarında da diğer kalan grup motosikletler ve araç ile olay yerinden ayrılmak üzere yola koyuldular. Burak E. ve Mehmet Y. ayrı yoldan diğerleri ise farklı bir güzergâhtan gidiyorlarken Şakir Zana ve Abdulmelik Ateş'in gittiği güzergâhtan peş peşe silah sesleri geldi.

8 KURŞUN BİRİNE 7 KURŞUN BİRİNE

Yola lüks araç pusu atmıştı. Onlar motorla geçtikleri esnada kalaşnikofla taradılar. Abdulmelik Ateş'in vücuduna 8 adet kurşun isabet ederken Şakir Zana'yaise 7 kurşun isabet etti. Silah seslerini duyunca motorundan inip olay yerine doğru koşan Mehmet Y. lüks bir aracın olay yerinden hızla kaçtığını söyledi. İşte bu ipucundan yola çıkan ekipler o araçtan şüphelilerin tespitini yaptı.

ALACAK VERECEK MESELESİ

Ekiplerin çalışmalarında; ölen gençlerin çevresinden birinin, şüphelilere adres ve konum bilgisi verdiği değerlendirmesi yapıldı. Orman içinde bir mekândan yemek yedikten sonra dönüş yolunda pusuya düşen grubun kendi aralarında alacak verecek meselesi olduğu öne sürüldü. Ayrıca pusuda asıl hedefin Bağcılar'da bulunan Zanalar grubuna mesaj vermek olduğu, olayda hayatını kaybeden Şakir Zana'nın da bu grubun üyelerinden olduğu iddia edildi.

Öte yandan olay yerinde 14 tane kalaşnikof kovanı bulunurken saldırıya uğrayan grubun hastaneye geldiği araçta da bulunan şarjörü dolu ruhsatsız Glock tabancaya el konmuştu.

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Kalaşnikoflu pusu böyle gelmiş... İşte kanlı saldırının detayları
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