Kalbimiz bir atıyor yıkılmayacağız

Amasya'nınGöynücek ilçesine bağlı Damlaçimen köyünde yaşayan 5 çocuk, 20 torun sahibi Sultan Davulcu (87), evindeki sobası ile yastık, yorgan ve yiyeceklerinin bir kısmını depremzedelere gönderdi.Yozgatta parası olmayan anne, yüzüğünü bağışladı.İstanbul'daki 45 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin öğretmen ve öğrencileri, 60 bin ekmek, 10 bin kumanya, yaklaşık 4 bin battaniye, 200 soba, 800 atkı ve bere üretti.Trabzon'un Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ise battaniye, panço ve kaşkol üretiyor.Nevşehirli kadınlar hayırseverlerce karşılanan ve kendi evlerinden getirdikleri kumaş ve polar ile atkı, bere, pijama, kıyafet, bebek kıyafetleri, çarşaf, yorgan ve yastık dikiyor.Adapazarı Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kursiyerler, eşofman takımı, atkı, bere, eldiven, şapka, uyku tulumu ve battaniye dikiyor.Erzurum'da, Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler ve İşletme Kooperatifi'nde çalışan kadınlardan 50'si, kurdukları 'Örgü Timi' ile nöbetleşe olarak 24 saat atkı, bere, içlik, eldiven ve patik örüyor.Sivas'ta yaşayan 90 yaşındaki Cennet nine, depremzedelerin ayaklarını sıcak tutması için elleriyle patik çorap örüyor. Cennet nine "Çocuklar için patik örüp yolladım, ayaklarını sıcak tutsun" dedi.Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan kadınlar, depremzedeler için evlerinde hazırladıkları yardım çuvallarını diz boyu karda sırtlarında taşıyarak yardım aracının bulunduğu noktaya ulaştırdı.Kırklareli'nde yaşayan 6.5 yaşındaki Kerem, "Bu montumu çok seviyorum ama senin olsun, seni ısıtsın" notuyla montunu, 7 yaşındaki Eymen ise "Oyuncaklarım sizi mutlu etsin" diyerek oyuncaklarını gönderdi.Denizli'nin Çameli ilçesinde minikler, oyuncaklarını paketleyerek depremzedelere gönderdi.Osmaniye Kayı Kız Yurdu'na yerleştirilen depremzede çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından görevlendirilen pedagoglar eşliğinde, depremin neden olduğu travmadan uzaklaştırmak amacıyla boyama, lego, satranç ve çeşitli oyunlara teşvik ediliyor.