Haberler Yaşam Haberleri Kalbimiz bir atıyor yıkılmayacağız
Giriş Tarihi: 11.2.2023

Kalbimiz bir atıyor yıkılmayacağız

Türkiye, deprem felaketi sonrası kenetlendi. Kimi umre parasını, kimi harçlığını, kimi ise parmağındaki yüzüğü depremzedeler için bağışlıyor

Kalbimiz bir atıyor yıkılmayacağız
Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Damlaçimen köyünde yaşayan 5 çocuk, 20 torun sahibi Sultan Davulcu (87), evindeki sobası ile yastık, yorgan ve yiyeceklerinin bir kısmını depremzedelere gönderdi.
Yozgatta parası olmayan anne, yüzüğünü bağışladı.
İstanbul'daki 45 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin öğretmen ve öğrencileri, 60 bin ekmek, 10 bin kumanya, yaklaşık 4 bin battaniye, 200 soba, 800 atkı ve bere üretti.
Trabzon'un Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ise battaniye, panço ve kaşkol üretiyor.
Nevşehirli kadınlar hayırseverlerce karşılanan ve kendi evlerinden getirdikleri kumaş ve polar ile atkı, bere, pijama, kıyafet, bebek kıyafetleri, çarşaf, yorgan ve yastık dikiyor.



Adapazarı Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kursiyerler, eşofman takımı, atkı, bere, eldiven, şapka, uyku tulumu ve battaniye dikiyor.
Erzurum'da, Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler ve İşletme Kooperatifi'nde çalışan kadınlardan 50'si, kurdukları 'Örgü Timi' ile nöbetleşe olarak 24 saat atkı, bere, içlik, eldiven ve patik örüyor.
Sivas'ta yaşayan 90 yaşındaki Cennet nine, depremzedelerin ayaklarını sıcak tutması için elleriyle patik çorap örüyor. Cennet nine "Çocuklar için patik örüp yolladım, ayaklarını sıcak tutsun" dedi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan kadınlar, depremzedeler için evlerinde hazırladıkları yardım çuvallarını diz boyu karda sırtlarında taşıyarak yardım aracının bulunduğu noktaya ulaştırdı.
Kırklareli'nde yaşayan 6.5 yaşındaki Kerem, "Bu montumu çok seviyorum ama senin olsun, seni ısıtsın" notuyla montunu, 7 yaşındaki Eymen ise "Oyuncaklarım sizi mutlu etsin" diyerek oyuncaklarını gönderdi.
Denizli'nin Çameli ilçesinde minikler, oyuncaklarını paketleyerek depremzedelere gönderdi.
Osmaniye Kayı Kız Yurdu'na yerleştirilen depremzede çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından görevlendirilen pedagoglar eşliğinde, depremin neden olduğu travmadan uzaklaştırmak amacıyla boyama, lego, satranç ve çeşitli oyunlara teşvik ediliyor.

Tarık YILMAZ-Umut YEŞİLYURT-Abbas ÇAKAR-Hüseyin CUMALI-Özgür ÖZDEMİR- Barış SAVAŞ- Harun SEKMEN-Mustafa KAYA-Rana BÜYÜKTAŞ/ SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

Görüntüler infial yaratmıştı! Deprem yardımlarını yağmalamaya çalışanları Özel Harekat Polisleri yakaladı
SON DAKİKA | Hatay’daki Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
Ümit Özdağ'dan 2. provokasyon! 'Suriyeli hırsız' yalanını attığı genç konuştu: Seni Allah'a havale ediyorum
SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek! İşte tarihler
CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş Rönesans rezidansın müteahhidini savundu: İdealist bir insandır!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzedelere 1 yıl kira desteği
Son dakika: İstanbul'da o ilçeler alarm veriyor! Uzman isim İzmir'i hatırlattı, İstanbulluları uyardı...
TOKİ kura çekilişleri ertelendi mi, hangi tarihte, ne zaman yapılacak? Sosyal konut ve arsa TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura tarihleri belli mi?
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Kalbimiz bir atıyor yıkılmayacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA