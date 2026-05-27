Kalçasından vurulan genç ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 27.05.2026 22:48

Kalçasından vurulan genç ağır yaralandı

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç ağır yaralandı.

MEHMET BONCUK
Şehitkamil ilçesinin Aydınbaba Mahallesi Şenyurt caddesi üzerinde meydana geldi olayda Hasssun El Hüseyin (17) kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kalçasından vurulan Hasssun El Hüseyin ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan El Hüseyin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#GAZİANTEP

