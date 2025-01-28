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Giriş Tarihi: 28.1.2025

Kaldırım taşıyla başına vurulan genç öldü

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kaldırım taşıyla başına vurulan genç öldü
Adana'da 10 gün önce trafikte tartıştığı kişi tarafından başına kaldırım taşıyla vurulan Burak Boran, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 17 Ocak'ta Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Boran, trafikte Cabbar D. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Cabbar D., Burak Boran'ın başına kaldırım taşıyla vurdu. Boran kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Burak Boran'ı hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri ise olaydan kısa süre sonra şüpheli Cabbar D.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cabbar D. tutuklandı. Burak Boran, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

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Kaldırım taşıyla başına vurulan genç öldü
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