Haberler Yaşam Haberleri Kaldırım taşıyla camı kırıp hırsızlık yaptılar
Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:43

Kaldırım taşıyla camı kırıp hırsızlık yaptılar

Adana'da 2,5 ay önce 1’i çocuk 3 kişi cep telefonu ve elektronik eşya satan bir iş yerinin camını kaldırım taşıyla kırdı. 3 hırsız, caddeden geçen araçlara aldırış etmeden iş yerinden cep telefonu, akıllı saat, kablosuz kulaklık ve tablet çalıp kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Suçlarını kabul eden zanlılar, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kaldırım taşıyla camı kırıp hırsızlık yaptılar
  • ABONE OL

Olay, 19 Ocak'ta gece saatlerinde Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Karafatma Caddesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve motosiklet kaskıyla gizleyen S.C.Z. (28) ile A.A. (17), H.İ.D.'nin iş yerinin camını kaldırım taşıyla kırarak girdi. Şüpheliler, caddeden geçen araçlara aldırış etmeden vitrin camlarını da kırarak 3 cep telefonu, 3 akıllı saat, 3 kablosuz kulaklık ve tablet çaldı. Çaldıkları cihazları ceplerine ve pantolonlarının içine gizleyen şüpheliler, iş yerinden koşarak çıktıktan sonra kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SON ADRESLERİ CEZAEVİ OLDU

Sabah iş yerini açtığında durumu fark eden Halil İbrahim D.'nin ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, suçlarını kabul edip, çaldıkları cihazları tanımadıkları birine sattığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.C.Z. ile A.A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaldırım taşıyla camı kırıp hırsızlık yaptılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz