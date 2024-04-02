Kaldırıma çıkan İETT otobüsü yayalara çarptı

İstanbul'da İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi. Beyoğlu'nda kaldırıma çıkan ği İETT otobüsü, 2 yayaya çarparak yaraladı.Kaza dün saat 15.15 sıralarında Karaköy Tersane Caddesi üzerinde meydana geldi. Eminönü-Kulaksız hattında çalışan İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü'nün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. 2 yayaya çarpan otobüs, bir iş yerine vurarak durabildi.Büyük panik yaşayan yolcular şoförün kapıları açmasıyla aşağı indi. Otobüsün çarparak savurduğu yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Gözaltına alınan otobüs şoförü ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.