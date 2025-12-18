Kaldırımda can pazarı: 2 ölü, 6 yaralı

İstanbulŞişli'de ters yöne giren otomobil kontrolden çıkarak bir motosiklete çarptıktan sonra kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Can pazarı yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde önce ters yöne girip bir motosiklete çarpan araç ardından kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Olaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Hastanede tedavi altına alınan N.K.C. (56) ile H.D.E. (34) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. SABAH muhabirinin ulaştığı bilgilere göre kaldırıma çıkan aracın sürücüsü gözaltına alındı. Kazada yaralanan 6 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.