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Giriş Tarihi: 28.2.2024 20:57 Son Güncelleme: 28.2.2024 21:24

Kaldırımda yürüyen iki arkadaşın ölümüne sebep olmuştu: O sürücü Kırıkkale’de yakalandı! Dikkat çeken kiralık araç detayı...

Ankara'da kaldırımda yürüyen iki arkadaş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş sürücü ise kaza yerine 100 metre mesafede otomobilini terk edip kaçmıştı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü kazayı gerçekleştiren araç sürücüsü M.C.D.’yi yakalayarak adalete teslim etti. Otomobilin kiralık olduğu ve M.C.D.’nin Kırıkkale’ye kaçarak saklandığı ortaya çıktı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kaldırımda yürüyen iki arkadaşın ölümüne sebep olmuştu: O sürücü Kırıkkale’de yakalandı! Dikkat çeken kiralık araç detayı...

Ankara'nın Etimesgut ilçesi 1. TBMM Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen Enes S. ile Umut Can'a (24) çarptı. Kaldırımda yürüyen 2 kişinin ölümüne neden olan otomobil sürücüsünün aracını olay yerinden yaklaşık 100 metre gittikten sonra terk edip kaçtığı belirlendi.

ARAÇ KİRALIK ÇIKTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şüphelileri yakalamak üzere yaptıkları çalışmalar neticesinde kazaya karışan aracın H.I. tarafından kiralandığını belirledi. H.I. polis ekiplerince Keçiören ilçesinde yakalandı.

KIRIKKALE'DE YAKALANDI

Polis ekipleri, H.I. ile yapılan görüşmesi esnasında söz konusu aracı B.G. ve M.C.D. isimli kişilere verdiğini aktardı. Ekiplerin çalışması sonucunda B.G. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı. B.G.'nin kaza anında arka koltukta oturduğunu, aracın M.C.D.nin kullandığını anlattı.

Şüpheli M.C.D., Kırıkkale yakalanarak gözaltına alınırken, Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Ankara'ya getirildi. Ankara emniyetindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.C.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alkollü sürücü iki arkadaşı katletti

ARKADAŞINA GÖNDER
Kaldırımda yürüyen iki arkadaşın ölümüne sebep olmuştu: O sürücü Kırıkkale’de yakalandı! Dikkat çeken kiralık araç detayı...
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