Kaldırımda yürüyen iki arkadaşın ölümüne sebep olmuştu: O sürücü Kırıkkale’de yakalandı! Dikkat çeken kiralık araç detayı...

Ankara'nın Etimesgut ilçesi 1. TBMM Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen Enes S. ile Umut Can'a (24) çarptı. Kaldırımda yürüyen 2 kişinin ölümüne neden olan otomobil sürücüsünün aracını olay yerinden yaklaşık 100 metre gittikten sonra terk edip kaçtığı belirlendi.
ARAÇ KİRALIK ÇIKTI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şüphelileri yakalamak üzere yaptıkları çalışmalar neticesinde kazaya karışan aracın H.I. tarafından kiralandığını belirledi. H.I. polis ekiplerince Keçiören ilçesinde yakalandı.
KIRIKKALE'DE YAKALANDI
Polis ekipleri, H.I. ile yapılan görüşmesi esnasında söz konusu aracı B.G. ve M.C.D. isimli kişilere verdiğini aktardı. Ekiplerin çalışması sonucunda B.G. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı. B.G.'nin kaza anında arka koltukta oturduğunu, aracın M.C.D.nin kullandığını anlattı.