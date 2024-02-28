Kaldırımda yürüyen iki arkadaşın ölümüne sebep olmuştu: O sürücü Kırıkkale’de yakalandı! Dikkat çeken kiralık araç detayı...

Ankara'nın Etimesgut ilçesi 1. TBMM Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen Enes S. ile Umut Can'a (24) çarptı. Kaldırımda yürüyen 2 kişinin ölümüne neden olan otomobil sürücüsünün aracını olay yerinden yaklaşık 100 metre gittikten sonra terk edip kaçtığı belirlendi.