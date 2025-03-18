Haberler Yaşam Haberleri Kaldırımda yürüyen şahısın üzerine aydınlatma direği devrildi
Giriş Tarihi: 18.3.2025 19:07 Son Güncelleme: 18.3.2025 19:58

Kaldırımda yürüyen şahısın üzerine aydınlatma direği devrildi

İstanbul Bayrampaşa’da kaldırımda yürüyen yayanın üzerine aydınlatma direği devrildi. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kaldırımda yürüyen şahısın üzerine aydınlatma direği devrildi

Olay, Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Kaldırımda yürüyen yayanın üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle aydınlatma direği devrildi. Devrilme sonrasında kaldırımda yürüyen kişi ağır yaralandı.

Yoldan geçenler yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

'ELEKTRİK DİREĞİ ADAMIN ÖNCE OMZUNA SONRA BACAĞININ ÜZERİNE DÜŞÜYOR

Olaya tanık olan mahalle sakinleri elektrik direğinin yolda yürüyen şahısın önce omzuna daha sonra bacağının üzerine düştüğünü gördüklerini söylediler.

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Kaldırımda yürüyen şahısın üzerine aydınlatma direği devrildi
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