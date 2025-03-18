Kaldırımda yürüyen şahısın üzerine aydınlatma direği devrildi

Olay, Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Kaldırımda yürüyen yayanın üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle aydınlatma direği devrildi. Devrilme sonrasında kaldırımda yürüyen kişi ağır yaralandı.

Yoldan geçenler yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

'ELEKTRİK DİREĞİ ADAMIN ÖNCE OMZUNA SONRA BACAĞININ ÜZERİNE DÜŞÜYOR

Olaya tanık olan mahalle sakinleri elektrik direğinin yolda yürüyen şahısın önce omzuna daha sonra bacağının üzerine düştüğünü gördüklerini söylediler.