Haberler Yaşam Haberleri Kaldırımdaki vatandaş ölümden kıl payı kurtulmuş: Dehşete düşüren kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 21.01.2026 09:00

Kaldırımdaki vatandaş ölümden kıl payı kurtulmuş: Dehşete düşüren kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Sürekli yaptığı kaza, yangın ve arızalarla gündeme gelen İETT otobüsleri dün yine bir kazaya karıştı. Esenler'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 89C numaralı İETT otobüsü hızla otoparka girerek araçlara çarptı. Kazada çok sayıda araç hasar aldı. O kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kaldırımda yürüyen bir kişinin otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

Kaldırımdaki vatandaş ölümden kıl payı kurtulmuş: Dehşete düşüren kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
  • ABONE OL

İstanbul Esenler'de dün kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi. İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Esenler Uludağ Caddesi'nde seyir halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

İlk önce kaldırıma çıkan otobüs, daha sonra yol kenarındaki otopark ve oto yıkama olarak faaliyet gösteren bir işletmeye daldı. Kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve işletmede hasar meydana geldi.

"İÇİNDE 25 KİŞİ VARDI..."

Öte yandan görgü tanıkları İETT otobüsünün yaptığı feci kazayı anlattı. Kamil Çepni, "Arkadaşımız lastikçinin yanına gelmiştik. Birden gürültü duyduk. Arama kurtarma gönüllüsü olduğum için hemen otobüsün kapısını açmasını söyledim. İçerde 25 kişi vardı. Bunları tahliye ettikten sonra olay yerinin güvenliğini aldık. Arkadaşlar geldi. Yaralı yok. Kimsenin burnu bile kanamadı. Bize söylenen arabanın gaz pedalının takıldığı. Şoförün durumu da iyi" dedi.

ESENLER'DE KONTROLDEN ÇIKAN İETT OTOBÜSÜNÜN OTOPARKA GİRMESİ KAMERADA

Uludağ Caddesi'nde dün İETT otobüsünün seyir halindeyken kontrolden çıkıp yol kenarında otopark ve oto yıkama olarak faaliyet gösteren işletmeye girdiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kaldırımda yürüyen bir kişinin otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Esenler'de yol kenarındaki otoparka girmiş, otobüsün çarptığı park halindeki bir otomobil, motosiklet, işletme ile elektrik trafosu ve direğinde hasar meydana gelmişti.

Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi kamerada | Video

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaldırımdaki vatandaş ölümden kıl payı kurtulmuş: Dehşete düşüren kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz