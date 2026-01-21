Kaldırımdaki vatandaş ölümden kıl payı kurtulmuş: Dehşete düşüren kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

"İÇİNDE 25 KİŞİ VARDI..."



Öte yandan görgü tanıkları İETT otobüsünün yaptığı feci kazayı anlattı. Kamil Çepni, "Arkadaşımız lastikçinin yanına gelmiştik. Birden gürültü duyduk. Arama kurtarma gönüllüsü olduğum için hemen otobüsün kapısını açmasını söyledim. İçerde 25 kişi vardı. Bunları tahliye ettikten sonra olay yerinin güvenliğini aldık. Arkadaşlar geldi. Yaralı yok. Kimsenin burnu bile kanamadı. Bize söylenen arabanın gaz pedalının takıldığı. Şoförün durumu da iyi" dedi.