Kalem Suresi 5. Ayet Okunuşu - Kalem Suresi’nin 5. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

Kalem Suresi'nde, Kur'an'ın mucizeviliği, Hz. Muhammed'in (SAV) peygamberliği, müminleri ve kâfirleri bekleyen akıbet, kıyamet, cehennem ve cennet gibi konular işlenmektedir. Surede ayrıca, insanların nankörlüğü ve Allah'a karşı gelmenin sonuçları da vurgulanmaktadır. Kalem Suresi 5. ayet konusu ve okunuşu bakımında değerli ve önemli ayetlerdendir. Kalem Suresi'nin 5. ayeti okunuşu, Türkçe anlamı ve meali hakkında bilgi almak isteyen insanlar için çok değerlidir.

Kalem Suresi 5. Ayet Arapça Yazılışı

Kalem Suresi 5. Ayet Okunuşu

Kalem Suresi 5. Ayeti şu şekildedir:

Fe se tubsıru ve yubsırûn(yubsırûne).

Kalem Suresi 5. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Kalem Suresi 5. ayeti mealine bakılırken 6. Ayeti ile beraber incelememiz gerekir. Kalem suresi 5-6. ayet okunuşu, Türkçe anlamı ve meali şu şekildedir:

Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.

Kalem Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Kalem Suresi 5. Ayet Tefsiri

Sûrenin başında bulunan "nûn" harfi, "hurûf-ı mukattaa"dan olup bu tür harflerin ilk inenidir. Bakara sûresinin ilk âyetinde bunlar hakkında geniş bilgi verilmiştir.

Mekke müşrikleri şair, kâhin ve sihirbazların cinlerden bilgi ve ilham aldıklarına inanırlardı. Hz. Peygamber'in de onlar gibi cinlerin etkisi altına girdiğine ve söylediklerinin ona cinler tarafından telkin edildiğine inandıkları için ona şair, kâhin, sihirbaz ve mecnun diyorlardı (krş. Hicr 15/6; Tûr 52/29-30; Müddessir 74/24 ve bu sûrenin 51. âyeti). Bu sebeple Allah Teâlâ kaleme ve kalem ehlinin yazdığı satırlara yemin ederek onun, iddia edildiği gibi mecnun olmadığını, aksine Allah'ın lutfuna yani peygamberlik gibi bir şerefe erdiğini ifade buyurdu (Şevkânî, V, 308).

Hz. Peygamber'e verilen "bitip tükenmeyen ödül", dünyada peygamberlik görevini yerine getirirken her türlü engellere karşı yanında bulduğu Allah'ın yardımı, âhirette ise Allah'ın ona lutfedeceği müstesna mükâfatlardır (İbn Âşûr, XXIX, 62-63). 4. âyetteki "üstün ahlâk" ise Hz. Peygamber'in sahip olduğu Kur'an ahlâkıdır. Nitekim Hz. Âişe bir soru münasebetiyle Hz. Peygamber'in ahlâkının Kur'an ahlâkı olduğunu belirtmiş (Müslim, "Müsâfirîn", 139); kendisi de güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildiğini ifade buyurmuşlardır (Muvatta', "Hüsnü'l-huluk", 8). Bu açıklamalar, Hz. Peygamber'in, müşriklerin iddia ettiği gibi mecnun değil, aksine Allah'ın lutfuna mazhar olmuş yüksek bir şahsiyete ve üstün bir ahlâka sahip, her yönüyle mükemmel, insanlık için örnek bir önder ve güvenilir bir rehber olduğunu gösterir. 5-6. âyetler ise Hz. Peygamber'e mecnun diyenlere karşı bir cevap ve uyarı içermektedir. Burada inkârcıların, hak ettikleri cezaya çarptırıldıkları zaman Hz. Peygamber'i mi yoksa kendilerini mi cin çarpmış olduğunu görecekleri sert bir üslûpla ifade edilmiştir. Nitekim Bedir Savaşı'nda müslümanlardan beklemedikleri darbeyi yiyince cin çarpmışa dönmüşler ve neye uğradıklarını bilememişlerdir. 7. âyet, önceki âyetlerin gerekçesini anlatmaktadır; buna göre inkârcılar hem dünyada hem de âhirette kendilerine fayda sağlayacak ve mutlu kılacak olan Allah'ın dininden ve O'nun yolundan saptıkları için asıl mecnun kendileridir.