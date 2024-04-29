Kalem Suresi 51. Ayet Okunuşu - Kalem Suresi’nin 51. Ayeti Türkçe Anlamı Ve Meali

Kalem Suresi, insanın imanını güçlendirmesi, sabır ve tevekkül konusunda ilham vermesi ve doğru yolu bulması için bir kılavuz niteliğindedir. Kalem Suresi'nin öğretileriyle hayatımıza yön vererek, Allah'a yaklaşma ve O'nun rızasını kazanma yolunda ilerlememiz mümkündür. Kalem Suresi 51. ayet okunuşu, Türkçe anlamı ve meali Müslümanların dinin öğretilerini daha derinlemesine kavramalarına ve uygulamalarına yardımcı olabilir.

Kalem Suresi 51. Ayet Arapça Yazılışı

Kalem Suresi 51. Ayet Okunuşu

Ve-in yekâdu-lleżîne keferû leyuzlikûneke bi-ebsârihim lemmâ semi'û-żżikra ve yekûlûne innehu lemecnûn(un)

Kalem Suresi 51. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Şüphesiz inkar edenler Zikr'i (Kur'-an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar.

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Kalem Suresi 51. Ayet Tefsiri

Hz. Peygamber'den Kur'an'ı dinleyen müşriklerin gözleri (bakışları) etkili oklara benzetilerek ona karşı duydukları kin, nefret ve kıskançlık gibi menfi duyguları tasvir edilmektedir. Kur'an'ın edebî üstünlüğü karşısında hayranlık duygularını bastıramayan müşrikler, gerek dil gerekse içerik bakımından onda tenkit edebilecekleri herhangi bir kusur bulamayınca insanların Hz. Peygamber'e karşı gösterdikleri ilgi ve dikkati önlemek için onun sözüne güvenilmez bir mecnun olduğunu propaganda etmeye başlamışlardır. Ancak yüce Allah Kur'an'ın üstün niteliklerini açıklayarak onların menfi propagandalarını etkisiz hale getirmiştir.

Müşrikler Hz. Peygamber'i gördüklerinde, ona karşı duydukları kıskançlık ve düşmanlık sebebiyle gözleriyle onu oklayıp öldüreceklermiş gibi bakarlardı. 51. âyet onların bu psikolojik durumunu tasvir etmektedir. Bu âyetin nazarla (göz değmesi) ilgili olduğu yolunda yaygın bir kanaat bulunmakla birlikte bu kanaat kesin bir bilgiye dayanmamaktadır. Nitekim Şevkânî'nin aktardığına göre (V, 319) çok yönlü bir âlim olan İbn Kuteybe de âyette müşriklerin Resûlullah'a nazar değdirmelerinden söz edilmediğini, Resûlullah Kur'an okuduğunda inkârcıların ona kin ve düşmanlık duygularıyla baktıklarının anlatıldığını ifade etmiştir. Buna göre nazar hakkında başka deliller varsa da bu âyetin onunla ilgisi yoktur.