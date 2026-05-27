Kalemi sustu izi kaldı

Türk basınının sembol isimlerinden olan gazeteci-yazar Engin Ardıç, aramızdan ayrılalı 3 yıl oldu. 1952'de Trabzon'da dünyaya gelen Ardıç, gazetecilik mesleğine 1970'te adım attı. Aynı yıl Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Ardıç, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü'nü tamamladı. Uzun yıllar gazete ve dergilerde görev alan Ardıç, köşe yazılarındaki sert üslubu, ironik dili ve cesur çıkışlarıyla geniş bir okur kitlesine ulaştı. 24 Şubat 2008'de SABAH Gazetesi'nde yazmaya başlayan Ardıç, vefat ettiği 27 Mayıs 2023'e kadar köşesinde gündemi değerlendirmeyi sürdürdü. Zaman zaman eleştirilere ve mahalle baskısına maruz kalan Ardıç, buna rağmen doğru bildiğini savunmaktan geri adım atmadı.

SABAH'LA ÖZDEŞLEŞTİ

Edebiyat dünyasına da önemli eserler kazandıran Ardıç'ın kitapları arasında Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden..., Şengül Hamamı, Daktilo Konçertoları, Teğel Teğel Hüzün ve Burjuvazi Şeyediyor Haa... gibi eserler bulunuyor.

ESERLERİYLE YAŞIYOR

Mizahı ve eleştiriyi harmanlayan eserleriyle geniş okuyucu kitlesine hitap eden Ardıç, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 27 Mayıs 2023'te hayatını kaybetti. Ardıç'ın yazıları, fikirleri ve eserleri Türk basınındaki yerini korumaya devam ediyor.