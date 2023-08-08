Haberler Yaşam Haberleri Kaleşnikoflu saldırıda öldürülen Abdülmelik son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 8.8.2023 16:58 Son Güncelleme: 8.8.2023 17:00

Kaleşnikoflu saldırıda öldürülen Abdülmelik son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Sarıyer Maslak Bahçeköy yolunda motosikletle seyir halindeyken kalaşnikoflu saldırıda öldürülen Abdülmelik Ateş (23) sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kaleşnikoflu saldırıda öldürülen Abdülmelik son yolculuğuna uğurlandı

Sarıyer Maslak Bahçeköy Yolu'nda 03.00 sıralarında Şakir Zana ve Abdülmelik Ateş motosikletle seyir halindeyken, aralarında husumet olan bir grup tarafından kalaşnikoflarla çapraz ateşe tutularak öldürülmüştü.

Kaleşnikoflu saldırıda Şakir Zana ile birlikte hayatını kaybeden Abdulmelik Ateş için Sarıyer Çamlıtepe Merkez Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Ateş'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen 2 kişiden biri olan Abdülmelik Ateş'un son yolculuğuna uğurlanırken sevenleri gözyaşı döktü. Abdülmelik Ateş'in cenazesi, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaleşnikoflu saldırıda öldürülen Abdülmelik son yolculuğuna uğurlandı
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