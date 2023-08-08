Kaleşnikoflu saldırıda öldürülen Abdülmelik son yolculuğuna uğurlandı

Sarıyer Maslak Bahçeköy Yolu'nda 03.00 sıralarında Şakir Zana ve Abdülmelik Ateş motosikletle seyir halindeyken, aralarında husumet olan bir grup tarafından kalaşnikoflarla çapraz ateşe tutularak öldürülmüştü.

Kaleşnikoflu saldırıda Şakir Zana ile birlikte hayatını kaybeden Abdulmelik Ateş için Sarıyer Çamlıtepe Merkez Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Ateş'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen 2 kişiden biri olan Abdülmelik Ateş'un son yolculuğuna uğurlanırken sevenleri gözyaşı döktü. Abdülmelik Ateş'in cenazesi, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.