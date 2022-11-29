Kalkan Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Kalkan’da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?

Antalya'ya bağlı Kaş ilçesinin bir mahallesi olan ve muhteşem doğası, denizi ve tarihi yerleri ile dikkatleri üzerine toplayan Kalkan'da ne yapılır, gezilecek yerler nelerdir turistler tarafından merak ediliyor. Kısa bir tur yapmak isteyenler Kalkan 1 günde gezilir mi diye araştırıyorlar. Kalkan'da gezilecek yerler o kadar çok ki maalesef bir gün yetmeyebilir. Bu yazımızda merak edenler için Kalkan gezilecek yerler hakkında antik kentlerden başlayarak ayrıntılı bir inceleme yapacağız.

Kalkan Gezilecek Yerler Nelerdir?



Antalya'nın en güzel ilçelerinde biri olan Kaş'ın bir mahallesi olan Kalkan; antik kentleri, harika plajları, muhteşem denizi ve doğa turları ile dikkat çekmekte. İşte kalkanın gezilip görülecek yerleri:

- Xanthos Antik Kenti

- Letoon Antik Kenti

- Patara Antik Kenti

- Pirha Antik Kenti



Kalkan'da Gezilecek Yerler Nelerdir?



Gezilecek pek çok yeri bulunan Kalkan'ın birazda plajlarından bahsedelim.

- Kaputaş Plajı

- Fırnaz Koyu

- Patara Plajı

- Kalkan Halk Plajı



Kalkan'da Ne Yapılır?



Tatil yapmak için Kalkan'ı tercih edenler dinlenmenin yanı sıra birçok aktivite de yapabilirler. Bunların en popüler olanlarını sizler için sıraladık.

- Tekne ile günü birlik tura çıkmak.

- Tüplü dalış yapmak.

- Likya yolunda yürümek.

- Antik kentleri dolaşmak.

- Doğa safari turlarına katılmak.

- Eğlenceli su sporları yapmak.

- Yakın da bulunan mağara ve kanyonları gezmek.

- Harika plajlarda yüzmek



Kalkan'a Kışın Gidilir Mi?



Akdeniz ikliminin etkisi altında olan Kalkan aslında her mevsim ziyaret edilebilecek bir yer. Kış aylarında ılık ve yağışlı olan Kalkan, daha soğuk yerlerde yaşayan Avrupalı turistlerin ilgisini çekmektedir. Soğuktan kaçıp biraz daha sıcak yerde olmak isteyenlerin kış aylarında da tercih ettiği bir yerdir Kalkan.