Kalp, diyabet, böbrek hastaları dikkat!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cavit Işık Yavuz, yükselen sıcaklıkların kalp, diyabet ve böbrek hastalarında acil servis başvurularının artırabileceği uyarısında bulundu. Sıcak çarpmasının komaya kadar gidebilen ağır tablolara yol açabileceğini vurgulayan Yavuz, günde 3 litre su içilmesini, çocuk, yaşlı ve evcil hayvanların araçta bırakılmamasını, kafeinli, şekerli ve alkollü içeceklerden kaçınılmasını önerdi. Bilinç bulanıklığı ve bayılma durumunda 112'nin aranması gerektiğini de hatırlattı. AA