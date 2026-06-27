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Giriş Tarihi: 27.06.2026

Kalp, diyabet, böbrek hastaları dikkat!

Kalp, diyabet, böbrek hastaları dikkat!
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cavit Işık Yavuz, yükselen sıcaklıkların kalp, diyabet ve böbrek hastalarında acil servis başvurularının artırabileceği uyarısında bulundu. Sıcak çarpmasının komaya kadar gidebilen ağır tablolara yol açabileceğini vurgulayan Yavuz, günde 3 litre su içilmesini, çocuk, yaşlı ve evcil hayvanların araçta bırakılmamasını, kafeinli, şekerli ve alkollü içeceklerden kaçınılmasını önerdi. Bilinç bulanıklığı ve bayılma durumunda 112'nin aranması gerektiğini de hatırlattı. AA Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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