Kalp kriz geçiren okul müdürü hayatını kaybetti

Silopi Hacı Mehmet Ökten İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Recep Burak Demirel, arkadaşları ile beraber halı saha maçı oynarken, maç sonrası rahatsızlandığını belirtti. Silopi Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırılan Recep Burak Demirel'in kalp rahatsızlığı tespit edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sabahın erken saatlerinde Silopi Devlet Hastanesi morguna kaldıran cenazeyi görmeye gelen Recep Burak Demirel'in meslektaşları gözyaşlarına boğuldu.

Cenazesi yıkanan Müdür Recep Burak Demirel'in cenazesi, meslektaşlarının yoğun katılımıyla kılındıktan sonra cenaze arabası ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına götürülerek memleketi Ankara'ya gönderildi.