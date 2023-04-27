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Giriş Tarihi: 27.4.2023 16:11 Son Güncelleme: 27.4.2023 16:19

Kalp kriz geçiren okul müdürü hayatını kaybetti

Şırnak’ın Silopi Hacı Mehmet Ökten İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Recep Burak Demirel, dün gece geç saatlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

MEHMET DEMİRHAN
Kalp kriz geçiren okul müdürü hayatını kaybetti

Silopi Hacı Mehmet Ökten İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Recep Burak Demirel, arkadaşları ile beraber halı saha maçı oynarken, maç sonrası rahatsızlandığını belirtti. Silopi Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırılan Recep Burak Demirel'in kalp rahatsızlığı tespit edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sabahın erken saatlerinde Silopi Devlet Hastanesi morguna kaldıran cenazeyi görmeye gelen Recep Burak Demirel'in meslektaşları gözyaşlarına boğuldu.

Cenazesi yıkanan Müdür Recep Burak Demirel'in cenazesi, meslektaşlarının yoğun katılımıyla kılındıktan sonra cenaze arabası ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına götürülerek memleketi Ankara'ya gönderildi.

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Kalp kriz geçiren okul müdürü hayatını kaybetti
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