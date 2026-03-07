Haberler Yaşam Haberleri Giresun'da 50 yıllık evli çiftten acı haber: İkisi de bir gün arayla...
Giriş Tarihi: 7.03.2026 13:21

Giresun’un Alucra ilçesinde yürek burkan bir olay yaşandı. 50 yıllık evli olan İsmet Bıyıkçı (75) ve Ayşe Bıyıkçı (70) çifti, aynı gün geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Yaşam
Alucra'ya bağlı Topçam Mahallesi'nde yaşayan emekli İsmet Bıyıkçı, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Yarım asırlık eşini kaybetmenin acısına dayanamadığı belirtilen Ayşe Bıyıkçı da aynı günün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Bir ömür birbirlerinden ayrılmayan çift için Alucra Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. İsmet ve Ayşe Bıyıkçı çifti, kılınan cenaze namazının ardından Topçam Mahallesi Kabristanı'nda yan yana toprağa verildi. Yarım asırlık evlilikleri boyunca birbirlerinden kopmayan çiftin aynı gün kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, mahalle ve ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

