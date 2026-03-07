Giresun’da 50 yıllık evli çiftten acı haber: İkisi de bir gün arayla...

Bir ömür birbirlerinden ayrılmayan çift için Alucra Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. İsmet ve Ayşe Bıyıkçı çifti, kılınan cenaze namazının ardından Topçam Mahallesi Kabristanı'nda yan yana toprağa verildi. Yarım asırlık evlilikleri boyunca birbirlerinden kopmayan çiftin aynı gün kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, mahalle ve ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

