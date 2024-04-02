Kalp krizi geçiren başkan adayı son yolculuğuna uğurlandı

BBP İlçe Başkan Vekili Metin Alkan, "31 mart seçimlerinde belediye başkan adayımız, seçimlerden sonra bir kalp krizi geçirmişti ve hastaneye intikal etmiştir. Sonra orada anjiyo işlemleri yapılmıştır fakat sonuçlara olumlu bir cevap vermediğinden ameliyat olması gerekiyordu. Bunun üzerine Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi gidip muayene olacaktı fakat dün akşam tekrardan evinde kalp krizi geçirmiş. Bu kalp kriziyle hayata veda etti. Bizim çok sevdiğimiz değerli bir arkadaşımızdı. Onun kaybı bizi gerçekten çok üzdü. Aynı zamanda, İskenderun esnafları tarafından da sevilen bir arkadaşımızdı Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.