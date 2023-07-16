Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Haber7 editörü son yolculuğuna uğurlandı

Kanal 7 Medya Grubu bünyesinde bulunan Haber7.com'un editörü 25 yaşındaki Safiye Nur Saydan, evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hakan Saydan ile evli ve 4 aylık hamile olan Safiye Nur Saydan'ın ani ölümü ailesi, iş arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İşlemlerinin ardından Safiye Nur Saydan'ın cenazesi Üsküdar Şakirin Cami'ne getirildi. Cenazede babası Nurullah Şumlu, annesi Sabiha Şumlu ile eşi Hakan Saydan hazır bulundu. Cenazeye katılanlar acılı aileye taziyede bulundu. Genç kadın, ikinci namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.