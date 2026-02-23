Haberler Yaşam Haberleri Kalp krizi sonucu vefat eden jandarma personeli memleketine uğurlandı
Giriş Tarihi: 23.02.2026 16:43

Kalp krizi sonucu vefat eden jandarma personeli memleketine uğurlandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Kamil Keskin için uğurlama töreni düzenlendi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Keskin, dualarla memleketi Muğla’nın Köyceğiz ilçesine uğurlandı.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Kalp krizi sonucu vefat eden jandarma personeli memleketine uğurlandı
  • ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de katıldı. Vali Soytürk, merhuma Allah'tan rahmet dileyerek ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu. Törende merhum Keskin'in özgeçmişi okunurken, edilen duanın ardından naaşı memleketine gönderildi. Uğurlama törenine ayrıca Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, merhumun ailesi ve mesai arkadaşları katıldı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kamil Keskin'in cenazesi, Köyceğiz'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kalp krizi sonucu vefat eden jandarma personeli memleketine uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz