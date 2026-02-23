Kalp krizi sonucu vefat eden jandarma personeli memleketine uğurlandı

İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de katıldı. Vali Soytürk, merhuma Allah'tan rahmet dileyerek ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu. Törende merhum Keskin'in özgeçmişi okunurken, edilen duanın ardından naaşı memleketine gönderildi. Uğurlama törenine ayrıca Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, merhumun ailesi ve mesai arkadaşları katıldı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kamil Keskin'in cenazesi, Köyceğiz'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

