Kalp nakli bekleyen esila için zaman daralıyor

Kalp yetmezliği teşhisiyle hastanede tedavi gören 16 yaşındaki Esila Tüfekçi'nin durumu gün geçtikçe kötüye gidiyor. 5 buçuk yıldır Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde aralıklarla tedavi gören Esila Tüfekçi yaklaşık 1 senedir yatarak tedavi görüyor. 20 gün önce durumu ağırlaşan Esila, normal servisten yoğun bakıma alındı ve ECMO cihazına bağlandı ardından ise entübe edildi. Esila'nın acilen kalp nakline ihtiyacı olduğunu söyleyen anne Zeynep Tüfekçi kızı için organ bağışı çağrısını yineledi.

ESİLA'NIN KAN GRUBU MELEK KARAKAŞ'LA UYUŞMADI

Kalp nakli sırasında 1'inci sırada olan Esila için geçtiğimiz hafta Bursa'da yaşanan bir trafik kazası umut olmuştu. Bursa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Melek Karakaş'ın (21) kalbinin ilk olarak 1'inci sırada olan Esila'ya nakledilmesi planlandı ancak Esila ile Melek Karakaş'ın kan grubunun aynı olmaması nedeniyle Karakaş'ın kalbi, organ nakli bekleyen başka bir isim olan 15 yaşındaki Emin Furkan Aslan'a nakledildi.

ESİLAM ENTÜBE EDİLDİ

SABAH'a konuşan Esila'nın annesi Zeynep Tüfekçi, "Esila'nın durumu acil olduğundan 1'inci sıradaydı. Aynı kan grubu olmadığı için. Ecmo'ya bağlandı. Şuanda yapay kalp cihazı ve ilaçlar yeterli değildi. ECMO'da bir tedavi yöntemi değil nakile kadar yaşatmak için. Esila günden güne kötüleşiyor. Böbrek yetmezliği de yaşıyor şu aralar. Daha da kötüleşti. Makineye bağlandı ama onunla tam solunum işlevi olmadı. Entübe edildi. Acilen kalp nakli olması lazım. Organ bağışının ailenin imzasına gerek olmadan zaman kaybı olmaksızın yapılması için imza kampanyası başlatmıştık. Organ naklinde zamanın önemi çok büyük. Organ, toprakta çürüyeceğine bir çocuğa hayat verebilir, hatta annelere, babalara, herkese can" diye konuştu.