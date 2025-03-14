Kalp profesörü oruca dikkati çekti: Ağır spordan uzak durun

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada fenalaşan 17 yaşındaki Hasan Yalavaç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Önceki gün meydana gelen olayda genç yaşta hayatını kaybeden Yalavaç'ın vefatı, ailesi, yakınları ve arkadaşlarını derin üzüntüye boğdu.

"SAĞLIK SORUNU YOKTU"

Sancaktepe'de bulunan Hz. Ali Camii'nde taziyeleri kabul eden baba Maşallah Yalavaç, oğlunun herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını belirtirken, "Hiçbir sağlık sorunu yoktu. Ouç tutuyordu, iftardan sonra 'Maçım var' dedi, evden çıktı" ifadelerini kullandı. Acılı baba benzer durumlara karşı halı sahalarda mutlaka sağlık personelinin bulunması gerektiğini söyledi.

YÜZME VE YÜRÜYÜŞ YAPIN

Kardiyoloji Uzmanı Doktor Mert Palabıyık, özellikle oruçluyken ağır spordan uzak durulması konusunda uyardı. İftar sonrası yüzme ve yürüyüş gibi hafif egzersizlerin daha uygun olduğunu belirten Palabıyık, sigara ve enerji içeceklerinin de kalp-damar rahatsızlıkları açısından büyük risk oluşturduğunu belirtti. 40 yaş üstünde genellikle kalp-damar rahatsızlıklarına; 40 yaş altında ise ailevi kalp hastalıklarına bağlı olduğunun altını çizen Palabıyık, spor yapmadan önce kesinlikle ısınma hareketlerinin de yapılması gerektiğini vurguladı.