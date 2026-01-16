Haberler Yaşam Haberleri Kalp rahatsızlığı vardı! Tarlarda aniden fenalaşarak hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 16.01.2026 00:23

Kalp rahatsızlığı vardı! Tarlarda aniden fenalaşarak hayatını kaybetti

Muğla’nın Datça ilçesinde tarlada aniden rahatsızlanan Abdurahim Varışoğlu (72) hayatını kaybetti.

Datça Sındı Mahallesi Zeytincik mevkiinde 15 Ocak akşam saatlerinde Abdurahim Varışoğlu (72), arkadaşıyla birlikte gezmek amacıyla bölgeye geldi. Zeytincik mevkiinde bulunan tarlada bulunduğu sırada aniden rahatsızlanan Varışoğlu, olduğu yere yığıldı.

Durumu fark eden arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbara üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Varışoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Varışoğlu'nun cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

