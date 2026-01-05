Kalp ve Alzheimer hastası yaşlı adam günlerdir kayıp

İstanbul Çekmeköy'de gelini ile birlikte torununu okuldan almak için torununun okulunun önüne giden 78 yaşındaki kalp ve Alzheimer hastası Mehmet Pamukçu 19 Aralık'ta okulun önünden kayboldu. Yaşlı adamdan günlerdir haber alınamıyor. İstanbul Çekmeköy'de yaşayan Alzheimer ve kalp hastası olan 78 yaşındaki Mehmet Pamukçu, 19 Aralık'ta gelini ile birlikte torununu almak için torununun okuduğu okulun önüne gitti. Gelini torunu ile ilgilendiği sırada yaşlı adam bir anda ortadan kayboldu. Çevrede arama yapan yakınları Mehmet Pamukçu'yu bulamayınca emniyete giderek başvuruda bulundu. Pamukçu'da 17 gündür haber alınamıyor.

GÖRENLERİN EMNİYETE VE BİZE HABER VERMESİNİ İSTİYORUZ

Babasının bulunması için elinden geleni yapan Ali Pamukçu, "torununu almak için okula gitmişlerdi. Eşim çocuğa bakarken bir anda ortadan kaybolmuş. Aramalarımıza rağmen bulamadık. Yetkililerden yardım bekliyorum. Görenlerden yardım bekliyorum. Şu an çok zor durumdayız. Her yerde çünkü arıyoruz. Geceye, gündüz, yani her saat hayatımda endişe ediyoruz. Çünkü dışarıda kalıyor, dışarıda yatıyor. Yani gene Alzheimer hastası. Ne yaptığını bilmiyor. Hem kalp hem de Alzheimer hastası. İlaçları var, ilaçlarını alması gerekiyor. Şu anda hiçbir ilaç almıyor. Görenlerin mutlaka emniyet bize bildirilirse çok sevinirim" dedi.