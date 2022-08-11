Haberler Yaşam Haberleri Kalpazan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kalpazan (The Forger) filmi bu akşam Tv'de!
Giriş Tarihi: 11.8.2022 16:51

Kalpazan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kalpazan (The Forger) filmi bu akşam Tv'de!

Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan Kalpazan filmi konusu oyuncuları gibi konular araştırma konusu haline geldi. John Travolta, Christopher Plummer, Tye Sheridan isimlerinin oyuncu kadrosunda yer aldığı yapımla ilgili olarak “Kalpazan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?” sorusu yanıt aramaya başladı. Dram, Polisiye ve Gerilim sevenler ekran başına! İşte Kalpazan filmi konusu, oyuncuları ve hakkında merak edilen detaylar...

Kalpazan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kalpazan The Forger filmi bu akşam Tv’de!

Kalpazan filmi bu akşam televizyon ekranlarına gelmeye hazırlanıyor! Yönetmen koltuğunda Philip Martin'in yer aldığı polisiye türündeki yapım Show Tv'de henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenlerin karşısına çıkacak. Bu noktada ise "Kalpazan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Kalpazan filmine dair detaylar...

KONUSU

Dünyanın en iyi benzeti ressamı olan Ray Cutter, ünlü ressamların tablolarının birebir kopyalarını yapmaktadır ve son dönemde hapishanede zor zamanlar geçirmektedir. Hapishaneden bir an önce çıkabilmek için bir suç örgütüyle anlaşma yapar ve karşılığında neredeyse imkansız bir görevi yerine getirmesi gerekecektir. Buna göre Ray, ünlü ressam Claude Monet'nin bir tablosunun replikasını çizmek, tablonun orijinalini müzeden çalmak, sonrasında ise yerine replikasını koymak zorundadır. Ray Cutter oldukça zorlu bu planda babasından ve oğlundan yardım alarak hayatının görevine atılacaktır.

OYUNCULARI

Başroldeki John Travolta'ya Christopher Plummer, Tye Sheridan ve Abigail Spencer gibi isimlerin eşlik ettiği filmin yönetmeni Philip Martin.

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Kalpazan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kalpazan (The Forger) filmi bu akşam Tv'de!
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