Kalpazanlar matbaa kurup dolar bastı

Mersin'de sahte para basanlara yönelik çalışma yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Silifke Büro Amirliği ekipleri, H.U.'nun matbaa kurup sahte dolar bastığını belirledi. Teknik ve fiziki takibe başlayan ekipler, dolarları Y.T.'nin piyasaya sürdüğünü, A.T.'nin de diğer illere dağıtımında kuryelik yaptığını tespit etti. Delillerin toplanmasının ardından düzenlenen operasyonda, kurye A.T., Mersin otogarında 100 dolarlık banknotlar halinde 132 bin sahte dolar ve sahte paraların basım şablonlarının bulunduğu flaş diskle yakalandı.Diğer iki şüpheliyi de gözaltına alan ekipler, matbaada yaptıkları aramalarda, 2 milyon 299 bin 200 dolar değerinde basımı tamamlanmış sahte dolar, 4 milyon 800 bin dolar değerinde ise kesim ve renklendirme işlemi aşamasında sahte dolar olmak üzere toplam 7 milyon 99 bin 200 sahte dolar, 5 para basma makinesi, 2 para sayma makinesi, bir kontrol cihazı ve 2 hard disk ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.