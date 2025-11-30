Kalplerin şampiyonuyuz

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkan Yardımcısı, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) Başkanı ve Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Sargın, Türkiye'nin kalp damar cerrahisinde en ileri düzey ameliyatların ve girişimlerin yapıldığı ülkelerden biri olduğunu vurguladı.Doç. Dr. Sargın, "Dünya standartlarının üzerinde yetişmiş hekimlerimiz ve donanımlı kalp hastanelerimiz var. Artık yurt dışından cerrahlar eğitim için ülkemize geliyor" dedi. Doç. Dr. Sargın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem şehir hastanelerimiz hem de özel hastanelerimizdeki kalp damar cerrahisi klinikleriyle Türk hekimleri dünya çapında saygı görüyor. "Türk kalp ve damar cerrahisinin yalnızca klinik başarılarıyla değil, sistem yaklaşımıyla da dünyaya örnek olduğunu ifade eden Doç. Dr. Sargın, "Sadece teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda üreten bir sağlık sistemine sahibiz. Yenilikleri yakından takip ediyor, hatta birçok yeniliğin ülkemizden doğması için çalışıyoruz. Türkiye sağlık hizmetine erişim açısından çok ileri bir noktada" dedi.Türkiye'de 2 bin 400 kalp cerrahı olduğunu belirten Doç. Dr. Sargın, "Yılda yaklaşık 70 bin açık kalp ameliyatı, 100 bine yakın kalp ve damar girişimi yapıyoruz. Ayrıca yılda 2,5 milyon kişiye poliklinik hizmeti sunuyoruz. Koroner by-pastan kalp nakline kadar; dünyanın en gelişmiş merkezlerinde hangi tedavi uygulanıyorsa, biz de ülkemizde aynı kalitede tedavileri gerçekleştiriyoruz" dedi.