Kalpten anneler SABAH'a konuştu! "Anne baba olmak yürek ister"

Yasemin Ansın (32) : Sağlık teknikeriyim. 5 yıllık bir evliliğim var, eşim de sağlıkçı. Bir yetimin elinden tutalım diyerek yola çıktık. Evlenip hayatımızı biraz düzene oturttuktan sonra koruyucu aile birliği ile görüştük. Kızımıza kavuştuk. Kızımız 3,5 yaşındaydı şimdi 5 yaşında. koruyucu ailesi olduğumuzu biliyor. Kendi öz çocuğum yok ama kızım sanki benim canımdan kanımdanmış gibi. Anne olmak için doğurmaya gerek yok. Doğurup çocuklara bakmayan, işkence eden nice kadınlar olduğunu biliyoruz ve ben onlara anne diyemiyorum. Anne baba olmak yürek ister. Anne olmak için ille de 9 ay karnında büyütmek değil. Kan bağından öte can bağımız var bizim. Bana annelik duygusu tattıran devletime teşekkür ederim. Bir devlet başkanının eşinin yapmış olduğu en güzel şey bu koruyucu aile projesi olmuştur bence. Emine Hanım'a çok teşekkür ederim. koruyucu aile olmayı herkese tavsiye ederim. Tedirgin olan aileler var korkmasınlar. koruyucu aileliği tavsiye ediyorum. Bir çocuğa sahip çıkmak kadar güzel bir şey yok.

DEVLETİM VERSE 10 ÇOCUĞA DA BAKARIM

Emine Savan (55) : 3 oğlum olduğu için bir de kız çocuğu istemiştim. Kız çocuğu alamadım 15 yılda 4 erkek çocuğun koruyucu annesi oldum. Devletim 10 çocuk daha verse onlara da seve seve bakarım. koruyucu annelik çok güzel bir duygu. Zor günleri de vardı ama ailem çocukları yuvadan alalım da onları yetiştirelim dedi. İyi ki oğullarımı almışım. Devletim verse 10 tane çocuk hepsine bakmak isterim. Bir kızım olsun diye yola çıkıp 7 erkek sahibi oldum.

Çocuklara aile şefkatini vermek ailenize katmak için ilk üç ay fedakarca sabırla yaklaşmalısınız birbirinize alışmalısınız. Çocukların anne kokusunu alıp anne elinden yemek yemesi gerek.

İlk oğlum Abdullah üçüncü sınıf, İngilizce öğretmenliği okuyor, onu 12 yaşındayken almıştım. İkinci oğlum Murat liseye başlayacak, üçüncü oğlum Berkant orta son, dördüncü çocuğum Can Polat da ilkokula gidiyor. koruyucu annelik bana yeni can kattı. Anne demesini dünyaya değişmem. Evlatlarım benim için çok kıymetli aramızda çok farklı bir duygu var. 9 ay karnımda taşıdığım oğullarımdan hiçbir farkları yok.

SAĞLIĞIMIZ EL VERDİKÇE YANINDAYIZ

Aile Bakanlığı'nın kurumlarından emekli olan Sündüs Aydeniz (51) : Down sendromlu Yağmur'a koruyucu annelik yapıyorum. 27 yıllık evliyim, 2 kızım, bir oğlum vardı. Kızım Yağmur sevgi evlerinde çalışıyordu, koruyucu ailesi olduğumuz Yağmur ile kaynaşmış. Yağmur'un yanından hiç ayrılmıyordu. Ben de görmeye gittim. İlk yıl gönüllü ailesi olduk. Allah sağlık verdiği sürece yanında olacağız. Yağmur evimize geldiğinde 5 yaşındaydı, şimdi 8 yaşında. Kızım ailemize katıldığı için çok mutlu. koruyucu aileliği tavsiye ediyorum, tereddüt etmesinler. Emine Erdoğan'a böyle bir projeye öncülük ettiği için çok teşekkür ediyorum.