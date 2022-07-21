Kalsiyum İçeren Besinler Hangileri? Kalsiyum Hangi Besinlerde Bulunur Ve Ne İşe Yarar?

Kalsiyum içeren besinler nelerdir sorusu da bu konu üzerine en çok araştırılan başlıklardan biridir. Vücudumuzda bulunması gereken önemli minerallerden biri olan kalsiyum %99'luk bir kısmını diş ve kemiklerde bulundurmaktadır. Ancak araştırmalar günümüzde insanların yeterli derecede kalsiyum bulunduran besinleri tüketmediğini gösteriyor. Kalsiyumun az tüketilmesi başta kemik sağlığı olmak üzere birçok hastalığın da sebeplerinden biri oluyor. Siz de yazımızı okuyarak "Kalsiyum hangi besinlerde bulunur ve ne işe yarar?" konusunda bilgi alabilirsiniz.,

Kalsiyum Hangi Besinlerde Bulunur?

Yumurta: Vitamin ve mineraller bakımından önemli olan yumurta bu özelliğinin yanında kalsiyum oranıyla kemik yoğunluğunu korumaya da katkıda bulunmaktadır. Bir haşlanmış yumurtanın içinde 50 mg kalsiyum bulunmaktadır. Yumurta kabukları da kalsiyum açısından zengin olup, öğütülerek içecek ya da yiyeceklere eklenebilmektedir.

Yoğurt-Süt-Peynir: Süt ürünleri kolayca emilebilir kalsiyum içeren yüksek konsantrasyona sahip besin türleridir. Bu sebeple iyi protein kaynağıdırlar. A ve D vitaminleriyle de takviye edilirler. Probiyotik açıdan güçlüdürler.

Ispanak: Kalsiyum açısından en zengin besinlerden biri olsa da vücut tarafından emilebilme özelliği azdır. Her 100 gr ıspanakta 290 mg kalsiyum bulunmaktadır. Ancak pişirildikten sonra bu miktar daha da azalır. Ispanaktan maksimum yarar salatalara çiğ eklenerek sağlanabilir.

Balık: Sardalya, somon, ringa, morina, tonbalığı ve kılçığıyla tüketilebilen hamsi zengin kalsiyum kaynaklarıdır. Kemik yoğunluğunu korur, tendonların erken bozulmasını önler. Kalsiyum emiliminde önemli rol oynayan omega-3 içerir.

Soğan: Kalsiyum açısından zengin olan bir başka besin olan soğan kemik yoğunluğunu arttırarak osteoporoz riskini, menopoz başlangıcındaki olumsuz etkileri azaltmaya yardımcı olur.

Nohut: Bol miktarda kalsiyum, protein, çinko, magnezyum, selenyum, demir içeren baklagillerden biridir. Her 100 gr nohut içerisinde 105 mg kalsiyum bulundurur. İltihaplanmayı önler, kolesterolü düzenler, kalbi korur, meme kanserine karşı koruyucudur. Kemikleri güçlendirir ve kemik hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Kalsiyum Eksikliği Belirtileri

Günlük besinlerden yeterli kalsiyum alınmaması, vücudun ihtiyacı olan kalsiyum miktarını kemiklerden almasına sebep olur. Takviye olmaması durumunda ise kemikler zamanla yoğunluğunu kaybeder, zayıf ve kırılgan hale gelir. Bunu sonucunda da kalsiyum eksikliği (hipokalsemi) ve ortopedik sorunlar gibi durumlarla karşılaşılabilir. Kalsiyum eksikliğinin ise vücutta bazı belli başlı belirtileri vardır. Bunlar:

Parmaklarda uyuşma, karıncalanma

Anormal kalp ritimleri

Saç dökülmesi

Havale

Kas krampları

Halsizlik

Kalsiyum eksiliğinde kısa vadede belirgin sorunlar yaşanmaz ancak uzun süreli eksiklik; stres, anksiyete, diş, cilt, tırnak problemleri ve kemik kırığı risklerinde artışa sebep olur.