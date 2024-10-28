Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, BAE Büyükelçisi ile bir araya geldi

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Türkiye Büyükelçisi Saeed Thani Al-Dhaheri İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede, çeşitli yatırım alanlarına ilişkin iş birliği fırsatları ele alındı.

İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ FIRSATLAR AÇILACAK

Görüşmenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Türkiye Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Büyükelçisi, Ekselansları Saeed Thani Al-Dhaheri, Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal Kalyoncu ile bir araya geldi. Görüşmede, her iki taraf arasında çeşitli ekonomik ve yatırım alanlarında iş birliği ve gelecekteki ortaklık fırsatları ele alındı. Bu iş birliği, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlenmesine ve ticari iş birliği ile sürdürülebilir kalkınma için yeni fırsatlar açılmasına katkıda bulunacaktır."