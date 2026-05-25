Haberler Yaşam Haberleri Kalyoncu ailesinin acı günü
Giriş Tarihi: 25.05.2026

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun önceki gün vefat eden ablası Fatma Kabaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Semih KARA
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun önceki gün vefat eden ablası Fatma Kabaoğlu dün İstanbul'da toprağa verildi.

Fatma Kabaoğlu için Beykoz Çubuklu Merkez Halil Ağa Camii'nde öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.

Cenazeye eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Nurettin Nebati, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Yıldırım Demirören ve Abdurrahim Albayrak'ın aralarında olduğu çok sayıda iş insanı da katıldı.

Merhume Fatma Kabaoğlu, Çubuklu Kabristanı'na defnedildi. Ailesi ve sevenleri, Kabaoğlu'nu gözyaşları içinde toprağa verdi.

