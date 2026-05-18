Kamelya yandı, park halindeki iki araç zarar gördü

Yangın, Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi üzerindeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kamelyada başlayan alevler, kısa sürede çevreye yayılarak park halindeki minibüs ve otomobile sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının sıçradığı otomobil, vatandaşların hızlı müdahalesiyle itilerek alevlerin arasından çıkarıldı. Alev alan minibüs ile kamelya ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kamelya tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

