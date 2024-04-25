Kamer Suresi 45. Ayet Okunuşu - Kamer Suresi’nin 45. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

Kamer Suresi, Kuran'ın zengin bir sûresi olarak bilinir ve müslümanlar arasında büyük bir öneme sahiptir. Sûrenin içeriği, insanlara doğru yolu bulmaları için rehberlik etmekle birlikte, aynı zamanda kâinatın yaratılışındaki düzen ve işleyişe de vurgu yapar. Ayetlerinde Allah'ın kudretini, merhametini ve adaletini anlatır. Kamer Suresi 45. ayet okunuşu nasıldır? Kamer Suresi 45. ayet Türkçe anlamı, tefsiri ve meali nasıldır?

Kamer Suresi 45. Ayet Arapça Yazılışı

Kamer Suresi 45. Ayet Türkçe Okunuşu

Seyuhzemu-lcem'u ve yuvellûne-ddubur(a)

Kamer Suresi 45. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

"O topluluk yakında (Bedir'de) bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır."

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Kamer Suresi 45. Ayet Tefsiri

Hitap, öncelikle Mekke'deki inkârcı topluluğa yöneliktir, ardından da tüm İslam düşmanlarına kadar uzanır. Kıssalarda anlatıldığı gibi, Allah Teâlâ, geçmişteki inkârcı toplumları nasıl helak ettiyse, bugünkü inkârcıları da aynı şekilde helak etme gücüne sahiptir. Bu inkârcıların Allah'ın azabından kurtaracak bir ayrıcalıkları, üstünlükleri veya savunma güçleri yoktur. Üstelik, ilahi kitaplarda onların azaptan emin olduklarını garanti eden bir belge bulunmamaktadır. Eğer bu inkârcılar, mevcut güç ve kuvvetlerine gururla güveniyor, birbirlerine destek olmanın kendilerini yenilmez kıldığını iddia ediyorlarsa, Cenâb-ı Hak, yakında bu düşman topluluğunu hezimete uğratacak, dağılacak ve kaçacaklardır.