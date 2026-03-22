Kamışlı’da kutlamalarda açılan ateş can aldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan anlaşma kapsamında 600'den fazla tutuklunun serbest bırakılacağının duyurulmasının ardından kent genelinde kutlamalar düzenlendi. Kutlamalar sırasında birçok noktadan yoğun şekilde havaya ateş açıldığı, bu sırada silahlarda çıkan mermilerin sivillere isabet ettiği öğrenildi. Kamışlı'nın hemen karşısında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesinde de silah sesleri duyuldu. Sesler nedeniyle ilçe halkı kısa süreli panik yaşarken, durumun kutlamalardan kaynaklandığının anlaşılması üzerine vatandaşlar rahatladı.

Öte yandan 19 Mart'ta Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan haberde, Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan anlaşma kapsamında 600'den fazla tutuklu ve gözaltındaki kişinin serbest bırakılacağının duyurulduğu, süreçte yeni tahliyelerin de planlandığı belirtildi.