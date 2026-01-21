Kamışlı’daki iki patlama Nusaybin’den duyuldu

Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 00.10 sıralarında Kamışlı'da yaşanan iki ayrı patlamanın sesi Nusaybin genelinde hissedildi. Patlamaların ardından bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Yerel kaynakların iddialarına göre, ilk patlamanın Kamışlı Kızılay yakınında bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu meydana geldiği, ikinci patlamanın ise eski tren garı yakınlarında terör örgütü YPG'ye ait bir noktaya düzenlenen saldırıdan kaynaklandığı öne sürüldü. Patlamalarda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.