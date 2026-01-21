Haberler Yaşam Haberleri Kamışlı’daki iki patlama Nusaybin’den duyuldu
Giriş Tarihi: 21.01.2026 10:46

Kamışlı’daki iki patlama Nusaybin’den duyuldu

Suriye’nin Kamışlı kent merkezinde gece yarısı meydana gelen iki patlama, Mardin’in Nusaybin ilçesinde de net şekilde duyuldu.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Kamışlı’daki iki patlama Nusaybin’den duyuldu
  • ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 00.10 sıralarında Kamışlı'da yaşanan iki ayrı patlamanın sesi Nusaybin genelinde hissedildi. Patlamaların ardından bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Yerel kaynakların iddialarına göre, ilk patlamanın Kamışlı Kızılay yakınında bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu meydana geldiği, ikinci patlamanın ise eski tren garı yakınlarında terör örgütü YPG'ye ait bir noktaya düzenlenen saldırıdan kaynaklandığı öne sürüldü. Patlamalarda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kamışlı’daki iki patlama Nusaybin’den duyuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz