Haberler Yaşam Haberleri Kampçı bottan Fırat Nehri'ne düştü: Arama çalışması başlatıldı!
Giriş Tarihi: 25.04.2026 13:16

Kampçı bottan Fırat Nehri'ne düştü: Arama çalışması başlatıldı!

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kamp yapan kişi, unuttuğu eşyasını almak için botla Fırat Nehri’ne açıldıktan sonra dengesini kaybedip suya düştü. Kaybolan kampçı için arama çalışması başlatıldı.

Kampçı bottan Fırat Nehri’ne düştü: Arama çalışması başlatıldı!
Olay, sabah saatlerinde Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Geçitköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 2 gündür bölgede kamp yaptığı belirtilen ismi bilinmeyen bir erkek, bölgeden ayrılıp aracına geldikten sonra eşyalarından birinin eksik olduğunu fark etti.

SUYA DÜŞTÜ

Kamp yaptığı bölgeye dönmek için botla Fırat Nehri'ne açılan kişi, yaptığı ani hareketle dengesini kaybederek suya düştü. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlattı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
Kampçı bottan Fırat Nehri'ne düştü: Arama çalışması başlatıldı!
