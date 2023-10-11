Kampüslerde festival heyecanı: Selfy Fest’e geri sayım başladı

Türk Telekom'un gençlik markası Selfy, her yıl olduğu gibi bu yıl da keyifli anların sponsoru olarak birbirinden özel etkinlikleri öğrencilerle buluşturuyor. 'Selfy Kampüste' konseptiyle düzenlenen Türk Telekom Selfy Fest; bu yıl 12-26 Ekim tarihleri arasında Isparta, Kayseri, Antalya, Eskişehir ve Balıkesir'de gerçekleştirilecek. Festival kapsamında KÖFN ve Can Bonomo sevilen şarkılarını üniversitelilerle birlikte seslendirecek. Gençler, oyun turnuvaları, söyleşiler ve birbirinden heyecanlı aktivitelerle festival coşkusunu kendi kampüslerinde yaşayacak. Festival boyunca Muud Karaoke ve Selfy Quiz gibi gün boyu devam edecek etkinlikler ve yarışmalar düzenlenecek. Festival kapsamında gerçekleştirilecek GAMEON FC24 turnuvası gençlerin heyecan dolu karşılaşmalarına sahne olacak.

Festival hakkında açıklamalarda bulunan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Türk Telekom olarak gençlerin ihtiyaç ve beklentilerini anlamaya çalışarak, teklif ve hizmetlerimizi gençlerin hayatının her anına değer katacak şekilde tasarlıyoruz. Yaptığımız araştırmalarla gençlerin beklentilerini tespit ediyor, onlara faydalı olacak hizmetler oluşturuyoruz. Selfy'de gençlere özel olarak sınırsız, esnek ve avantajlı mobil tekliflerin yanında gençlerin hayatlarına daha fazla dokunabilmek için seyahat indirimi, konser ve tiyatro indirimli bilet hakkı gibi faydalar da sunuyoruz. Bununla birlikte, her yıl gerçekleştirdiğimiz ve artık gelenekselleşen Selfy Fest'te konserden oyun turnuvalarına, kariyer sohbetlerinden çeşitli yarışmalara kadar gençlerin hem eğlendiği hem de yeni deneyimler elde ettiği bir ortam yaratıyoruz. Gençleri bu yıl da dopdolu bir Selfy Fest bekliyor." diye konuştu.

Türk Telekom yöneticileriyle söyleşiler

Eğlenceyi üniversitelilerin ayağına götüren Türk Telekom, Selfy Fest23 kapsamında öğretici etkinliklere de imza atacak. Türk Telekom yöneticileri, öğrencileri kampüslerinde ziyaret ederek, başarılı oyuncu Atakan Çelik'in moderatörlüğünde gerçekleşecek sohbetlerde gençlere deneyimlerini aktaracak. Tivibu Spor'un ekran yüzleri Erkut Öztürk, Tümer Metin, Erman Özgür ve Elvir Baljic 'Futbol Kariyer Söyleşileri'nde; tecrübelerini üniversitelilerle paylaşacak.

"Selfy Kampüste"nin sanatçı programı şöyle;

12 Ekim – Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (KÖFN)

17 Ekim – Kayseri Erciyes Üniversitesi (KÖFN)

19 Ekim – Antalya Akdeniz Üniversitesi (KÖFN)

24 Ekim – Eskişehir Anadolu Üniversitesi (Can Bonomo)

26 Ekim – Balıkesir Üniversitesi (Can Bonomo)