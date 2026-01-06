Kamu alımlarında yeni dönem: Tedarikçilere derecelendirme sistemi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre DMO, merkezi olarak kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet ihtiyaçlarının temini görevini yürütüyor.

Bu kapsamda kurum, kamu alımlarında tarafsız ve nesnel değerlendirmeler sonucunda adayların yeterlilikleri ve ürünlerin teknik uygunluğunun tespit edilmesi, hatalı ürün alımının engellenmesi ile buna ilişkin olası risklerin önceden belirlenmesi amacıyla Tedarikçi Derecelendirme ve Sertifikasyon Sistemi'ni kuruyor.

DMO, sistemle tedarikçilerin ürün ve hizmet kalitesinin artırılmasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına daha kaliteli hizmet sunulmasını, yerli üretimin desteklenmesini, tedarikçilerin üretim, pazar ve rekabet kabiliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasını amaçlıyor.

Ofis, söz konusu derecelendirme sistemine yönelik çalışmalarını tamamladı.