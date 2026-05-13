Adana merkezli 10 ilde operasyon! Kamu görevlisi olarak gibi davranıp 14 milyon dolandırdılar

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradığı kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, korku ve paniğe sevk ederek dolandıran suç şebekesine yönelik çalışma başlattı.
14 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK
Zanlıları, teknik ve fiziki takip altına alan polis, 4'ü yabancı uyruklu 14 kişiyi yaklaşık 14 milyon lira değerinde altın, ziynet eşyası, nakit para ve dövizlerini alarak dolandırdığını tespit etti. Ekipler, 28 şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti.
25 KİŞİ KURTARILDI
Adana merkezli İzmir, Mersin, Kırklareli, Tekirdağ, Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, haklarında yakalama kararı bulunan 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan soruşturma sırasında polisin, 25 kişinin de dolandırılmasının önüne geçtiği belirtildi.
22 KİŞİ CEZAEVİNE KONULDU
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerin, suçtan elde ettiği belirlenen 1 arsa ile 20 milyon lira bakiyesi bulunan 23 kripto cüzdanına da tedbir kararı uygulandı.