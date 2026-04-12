Giriş Tarihi: 12.04.2026 17:01

“Kamu görevlisi” yalanıyla dolandırıcılık çetesi çökertildi! 10 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında, 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, “kamu görevlisi” yalanıyla dolandırıcılık yapan çete çökertildi. Operasyonda 37 milyon liralık para trafiği tespit edilirken, gözaltına alınan 23 şüpheliden 10’u tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 20 cep telefonu ve 21 SIM karta el konuldu.

Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 21 kişiyi toplam 234 bin 750 lira dolandırdıkları iddiasıyla 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır merkezli olarak İstanbul, Antalya ve Batman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Diyarbakır merkezli İstanbul, Antalya ve Batman'da gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 20 cep telefonu ve 21 SIM karta el konuldu.

KENDİLERİNİ "TAYİNİ ÇIKAN KAMU GÖREVLİSİ OLARAK TANITTI

Zanlıların, kendilerini "tayini çıkan kamu görevlileri" olarak tanıttıkları, sosyal medya ve çeşitli satış platformları üzerinden ikinci el eşya ilanları verdikleri belirlendi. Şüphelilerin, görüştükleri kişilere eşyaları göndereceklerini söyleyerek sözde otobüslerin plaka ve şoför iletişim bilgilerini paylaştıkları tespit edildi.

37 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Mağdurların, eşyaları teslim alacaklarını düşünerek şoförlerle görüştüklerine inanıp anlaştıkları tutarları şüphelilerin hesaplarına gönderdikleri, ancak eşyaların ulaşmaması üzerine dolandırıldıklarını fark ettikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında yapılan incelemede toplam 37 milyon liralık para girişinin bulunduğu belirlendi.

