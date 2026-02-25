KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2026 | Memur olmak isteyenler müjde! Kamu Personel alımı şartları neler?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için yeni personel alımı ilanları yayımlandı. Belediyeler ve bakanlıklar, zabıta memuru, itfaiye eri, sürekli işçi ve çeşitli memur kadroları için başvuru sürecini başlattı. İlanlarda başvuru tarihleri, kadro sayıları ve aranan nitelikler açıkça belirtildi. Adaylar, hangi kadroların hangi şehirlerde bulunduğunu ve kaç kişilik alım yapılacağını öğrenerek başvurularını planlayabiliyor.