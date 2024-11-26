Kamyon Ehliyeti Hangi Sınıf? Hangi Ehliyet Kamyon Kullanabilir?

Kamyon ehliyeti almak isteyen kişilerin gerekli eğitimleri tamamlayıp yasal düzenlemelere uygun şekilde ehliyetlerini alması önemlidir. Ayrıca, ticari taşımacılık yapacak sürücülerin SRC ve psikoteknik belgelerine sahip olmaları zorunludur. Güvenli ve kurallara uygun bir sürüş için trafik kurallarına dikkat edilmelidir. Kamyon ehliyeti hangi sınıf ya da hangi ehliyet kamyon kullanabilir soruları, bu ehliyetin birçok kişi için cazip bir seçenek olmasından dolayı cevap aranan sorular arasındadır.

Kamyon Ehliyeti Hangi Sınıf?

Kamyon ehliyeti, genellikle C sınıfı ehliyet olarak adlandırılır ve büyük, ağır ticari araçları kullanabilme yetkisi verir. Bu ehliyete sahip olan kişiler, kamyon, tır, çekici gibi araçları kullanabilirler.

C sınıfı ehliyet, taşıma kapasitesi 3.5 tonun üzerinde olan motorlu araçları kullanma yetkisi verir. Bu araçlar genellikle ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılır. Ayrıca, ticari amaçlı yük taşımacılığı yapacak kişiler için SRC mesleki yeterlilik belgesi zorunludur.

Hangi Ehliyet Kamyon Kullanabilir?

• C Sınıfı Ehliyet: Asıl kamyon ehliyeti budur. Bu ehliyete sahip olanlar, belirli bir ağırlığın üzerindeki tüm kamyon ve çekici türlerini kullanabilirler.

• CE Sınıfı Ehliyet: C sınıfı ehliyetin üzerine ek bir kategoridir ve çekiciye ek olarak römork çekme yetkisi verir. Tır şoförleri genellikle bu ehliyete sahiptir.

• C1 Sınıfı Ehliyet: 3.5 ton ile 7.5 ton arasındaki daha küçük kamyonları kullanmak için gereklidir.