Kamyon İETT otobüsüne çarptı: Kazada 9 kişi yaralandı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ulus mevki Çatalca Yolu üzerinde meydana geldi. Büyükçekmece istikametinde Ufuk Akman'nın idaresinde bulunan kamyon, Emre Gündoğdu idaresindeki İETT otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazada hafif şekilde yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.