Kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolunda meydana geldi. H.D. yönetimindeki 06 BVL 368 plakalı kamyon, aynı istikamette seyreden E.Y. idaresindeki 19 EE 552 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan traktör yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada traktör sürücüsü E.Y. ile traktörde bulunan H.Y. ve F.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar E.Y. ve F.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından her iki yaralı da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden H.Y.'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesi ve olay yeri çalışmalarının ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.