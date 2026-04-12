Kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 12.04.2026 15:43

Antalya’nın Alanya ilçesinde yoldan çıkarak şarampole devrilen kamyonun şoförü Erol Yılmaz (48) hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK
İtfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerini alarma geçiren kaza, saat 10.00 sıralarında Yenice Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Erol Yılmaz yönetimindeki kamyon, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erol Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

