Haberler Yaşam Haberleri Kamyon ve elektrikli motosiklet çarpıştı: 4 yaşındaki Nuray öldü
Giriş Tarihi: 16.06.2026

Kamyon ve elektrikli motosiklet çarpıştı: 4 yaşındaki Nuray öldü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kamyon ve elektrikli motosiklet çarpıştı: 4 yaşındaki Nuray öldü
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyon ile kasalı elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 4 yaşındaki Nuray Unutur hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı. Karaköprü ilçesinde ise Azat Mamuk idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak kavşakta bulunan refüje çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Seymen Kayhan ise ağır yaralandı. Viranşehir ilçesinde 65 yaşındaki Hasan Aslan buğday tarlasını sürerken traktörünün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkarak yaklaşık 65 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Bayram Tuncer (29) hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
#ŞANLIURFA #SURUÇ #KARAKÖPRÜ

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Kamyon ve elektrikli motosiklet çarpıştı: 4 yaşındaki Nuray öldü
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