Kamyon ve elektrikli motosiklet çarpıştı: 4 yaşındaki Nuray öldü

Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesinde kamyon ile kasalı elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 4 yaşındaki Nuray Unutur hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı. Karaköprü
ilçesinde ise Azat Mamuk idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak kavşakta bulunan refüje çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Seymen Kayhan ise ağır yaralandı. Viranşehir ilçesinde 65 yaşındaki Hasan Aslan buğday tarlasını sürerken traktörünün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkarak yaklaşık 65 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Bayram Tuncer (29) hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.