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Giriş Tarihi: 24.1.2025 18:14 Son Güncelleme: 24.1.2025 18:52

Kamyona çarpan motosikletli hayatını kaybetti

İstanbul Avcılar’da seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Yılmaz Uçarkanat(45) aynı yönde seyreden kamyon ile çapıştı. Kaza sonucu bariyerlerin arasında sıkışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kamyona çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Kaza saat 15.00 sıralarında Avcılar D-100 Karayolu Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında meydana geldi. Ankara yönüne giden Yılmaz Uçarkanat idaresindeki motosiklet, aynı yöne giden Abdullah M. idaresindeki kamyona çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, kamyonun tekerlek boşluğuna sıkışan motosiklet sürücüsü Yılmaz Uçarkanat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından Uçarkanat'ın cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Abdullah M., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kamyona çarpan motosikletli hayatını kaybetti
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