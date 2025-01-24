Kamyona çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Kaza saat 15.00 sıralarında Avcılar D-100 Karayolu Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında meydana geldi. Ankara yönüne giden Yılmaz Uçarkanat idaresindeki motosiklet, aynı yöne giden Abdullah M. idaresindeki kamyona çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, kamyonun tekerlek boşluğuna sıkışan motosiklet sürücüsü Yılmaz Uçarkanat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından Uçarkanat'ın cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Abdullah M., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.